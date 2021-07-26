Адвокаты рассказали, почему некоторые работодатели не индексируют зарплату

Заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин рассказал, почему некоторые работодатели не индексируют зарплату.

«То, что гарантии повышения реального содержания заработной платы должны соблюдать абсолютно все работодатели, несколько лет назад разъяснил Конституционный суд РФ (определение № 1707-О), однако большая часть коммерческих структур отнеслась к исполнению норм, закреплённых в законе, весьма сдержанно», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, это скорее всего связано с небольшим размером наказания, если нарушение выявляет трудовая инспекция.

Со своей стороны, адвокат Палаты Калининградской области Александр Поляков отметил, что, помимо нежелания получить увеличенную налоговую нагрузку, некоторые работодатели путают понятия повышение окладов и индексация зарплаты, поэтому считают, что ничего не должны делать.

«На самом деле, это не так. Действительно, повышение оклада — это право работодателя, он может это делать, например, одному работнику или не делать вовсе, а индексация зарплаты — это обязанность, которую гарантирует государство — вне зависимости от того, является ли работодатель госкомпанией или коммерческим предприятием», — сказал Поляков.

Ранее адвокат кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News рассказал об особенностях испытательного срока на работе.