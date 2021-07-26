Власти Подмосковья рассказали о темпах вакцинации от COVID-19 в регионе

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что темпы вакцинации от COVID-19 в регионе хорошие, но важно продолжать соответствующую работу для достижения целевых показателей.
Власти Подмосковья рассказали о темпах вакцинации от COVID-19 в регионе
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом сообщает телеканал «360».

«Цель — добиться целевых показателей, для того чтобы максимально поставить барьер по распространению коронавируса. Тем более что мы все люди информированные, начитанные, видим, что различные модификации штаммов представляют угрозу», — сказал глава региона.

Так, он обратился к руководителям округов и главврачам, призвав их продолжать эту работу внимательно и результативно.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.

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