В Краснодарском крае зафиксировали 257 случаев коронавируса за сутки
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.
Больше всего заболевших — в Горячем Ключе (44 жителя). Далее следуют Краснодар, Выселковский район и Геленджик.
С начала пандемии в крае выявили 57 738 случаев COVID-19. Выздоровел 46 881 человек.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 1017,3.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что всего в России за последние 24 часа зарегистрировали 23 239 случаев коронавируса.