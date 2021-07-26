В Краснодарском крае зафиксировали 257 случаев коронавируса за сутки

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В Краснодарском крае зарегистрировали 257 случаев коронавируса за сутки. Выписан 51 пациент.
В Краснодарском крае зафиксировали 257 случаев коронавируса за сутки
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших — в Горячем Ключе (44 жителя). Далее следуют Краснодар, Выселковский район и Геленджик.

С начала пандемии в крае выявили 57 738 случаев COVID-19. Выздоровел 46 881 человек.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 1017,3.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что всего в России за последние 24 часа зарегистрировали 23 239 случаев коронавируса.

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