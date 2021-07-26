РИА Новости: Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Навального

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России ограничил доступ к сайту Алексея Навального navalny.com. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сервис проверки ограничения доступа к сайтам.

По данным агентства, основанием для внесения в реестр стала ст.15.3 закона об информации.

Отмечается, что эта статья предполагает, что доступ к интернет-странице может быть ограничен в том случае, если она содержит, в частности, призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности или участию в массовых мероприятиях с нарушением установленного порядка.

Ранее Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией*, Фонд защиты прав граждан** и «Штабы Навального»*** экстремистскими организациями.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019

** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.

*** «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.