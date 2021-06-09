Суд признал ФБК и «Штабы Навального» экстремистскими организациями

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Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией*, Фонд защиты прав граждан** и «Штабы Навального» экстремистскими организациями. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд признал ФБК и «Штабы Навального» экстремистскими организациями
  • РИА Новости

«Решением Московского городского суда удовлетворено административное исковое заявление прокуратуры города Москвы к некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан», общественному движению «Штабы Навального», — говорится в сообщении.

16 апреля прокуратура Москвы направила в суд иск о признании ФБК экстремистской организацией, это также касается организаций ФЗПГ и «Штабы Навального».

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019

** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020

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