По делу об убийстве полицейского на Ставрополье предъявлено обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение задержанному по подозрению в убийстве полицейского Руслана Абовяна в Ставропольском крае.

Он обвиняется в убийстве по найму и незаконном приобретении и ношении оружия.

Как сообщает ТАСС, следователи выяснили, что ночью 23 июля в Ставрополе неизвестные напали на сотрудника полиции, один из них начал стрелять. В результате полицейский от полученных ранений умер в реанимационном отделении больницы.

24 июля был задержан 28-летний подозреваемый в убийстве полицейского.

В СК России отметили, что в суд направлено ходатайство об аресте задержанного.