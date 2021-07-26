По делу об убийстве полицейского на Ставрополье предъявлено обвинение

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Следственный комитет предъявил обвинение задержанному по подозрению в убийстве полицейского Руслана Абовяна в Ставропольском крае.
По делу об убийстве полицейского на Ставрополье предъявлено обвинение
  • РИА Новости

Он обвиняется в убийстве по найму и незаконном приобретении и ношении оружия.

Как сообщает ТАСС, следователи выяснили, что ночью 23 июля в Ставрополе неизвестные напали на сотрудника полиции, один из них начал стрелять. В результате полицейский от полученных ранений умер в реанимационном отделении больницы. 

24 июля был задержан 28-летний подозреваемый в убийстве полицейского.

В СК России отметили, что в суд направлено ходатайство об аресте задержанного.

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