Голикова рассказала о создании лабораторий по изучению биоагентов

Примерно 36 лабораторий по изучению биологических агентов создадут в России к 2030 году, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

«Момент, который является очень серьёзным, — это создание новых лабораторий, современных лабораторий, которые изучают биологические агенты. До 2030 года должно быть создано 36 таких лабораторий», — цитирует ТАСС Голикову.

По её словам, на данный момент при выявлении новой инфекции можно в течение ближайших четырёх дней после её обнаружения производить соответствующую тест-систему и создавать вакцину за четыре месяца.

Ранее Татьяна Голикова заявила, что Москва, Санкт-Петербург и ещё 15 регионов России близки к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 60%.