Голикова заявила о близости Москвы к достижению коллективного иммунитета против COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Москва, Санкт-Петербург и ещё 15 регионов России близки к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 60%.

«Наиболее близки к достижению коллективного иммунитета, или показателя 60%… с учётом вакцинированных, переболевших, перенёсших заболевание в бессимптомной форме 17 регионов страны», — цитирует её ТАСС.

По словам Голиковой, в этот список вошли Москва, Санкт-Петербург, республики Тува, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Якутия, Коми, а также Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская, Мурманская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Ранее Голикова заявила, что в России нужно добиться коллективного иммунитета к COVID-19 на уровне 80% к началу ноября.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.