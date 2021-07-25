В Госдуме прокомментировали возможность введения новой графы в паспорте

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предложил вернуть в паспорта графу «национальность».
В Госдуме прокомментировали возможность введения новой графы в паспорте
  • АГН «Москва»

«Сегодня в районах Крайнего Севера (в особенности там, где проживают коренные народы) достаточно сложная ситуация с подтверждением национальности. Коренным народам Севера, получающим льготы и преференции от государства, действительно необходимо предоставить более простые документы, которые подтверждали бы их право на получение государственных мер поддержки», — сказала Бессараб.

По её мнению, к данной инициативе нужно относиться с осторожностью.

«Ряд светских многоконфессиональных стран не просто убирает графу «национальность», а даже запрещает указывать национальность, особенно при переписи населения. Это делается для того, чтобы не создавать определённых преимуществ или, наоборот, негативных последствий. Можно, конечно, по желанию гражданина включить такую графу в паспорт», — добавила депутат.

Ранее в Госдуме предложили новую графу в российском паспорте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить