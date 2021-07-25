В Госдуме прокомментировали возможность введения новой графы в паспорте

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предложил вернуть в паспорта графу «национальность».

«Сегодня в районах Крайнего Севера (в особенности там, где проживают коренные народы) достаточно сложная ситуация с подтверждением национальности. Коренным народам Севера, получающим льготы и преференции от государства, действительно необходимо предоставить более простые документы, которые подтверждали бы их право на получение государственных мер поддержки», — сказала Бессараб.

По её мнению, к данной инициативе нужно относиться с осторожностью.

«Ряд светских многоконфессиональных стран не просто убирает графу «национальность», а даже запрещает указывать национальность, особенно при переписи населения. Это делается для того, чтобы не создавать определённых преимуществ или, наоборот, негативных последствий. Можно, конечно, по желанию гражданина включить такую графу в паспорт», — добавила депутат.

Ранее в Госдуме предложили новую графу в российском паспорте.