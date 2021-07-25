В Госдуме предложили новую графу в российском паспорте
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«Например, ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. У них есть определённые преференции, предусмотренные законодательством, для этого им надо предъявить документы, которые говорили бы об их национальности», — цитирует Гильмутдинова радиостанция «Говорит Москва».
По его словам, в комитете не раз поднимался данный вопрос, но решение пока не принято.
Он напомнил, что Госдума приняла закон, по которому формируют реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Парламентарий отметил, что критики данной меры считают её ненужной ввиду постепенного перехода на электронные паспорта.
Ранее стало известно, что в России новые паспорта с 1 июля 2022 года можно будет оформить в течение пяти дней независимо от места жительства.