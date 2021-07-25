Три человека погибли в результате ДТП в Мордовии

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Три человека погибли и ещё четверо пострадали, включая двух несовершеннолетних, в результате аварии в Ковылкинском районе Мордовии.
Три человека погибли в результате ДТП в Мордовии
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Мордовии.

«Peugeot  и Audi... лобовое столкновение. Третий автомобиль задело по касательной. В Peugeot погибли муж с женой, 1973 и 1974 годов рождения, их двое несовершеннолетних детей пострадали, с переломами доставлены в больницу. В Audi погибла пассажирка 1968 года рождения, пострадали два человека. Итого трое погибших, четверо пострадавших», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и ещё пятеро пострадали в результате аварии с участием трёх автомобилей в Нижегородской области.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело.

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