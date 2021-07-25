Три человека погибли в результате ДТП в Мордовии
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Мордовии.
«Peugeot и Audi... лобовое столкновение. Третий автомобиль задело по касательной. В Peugeot погибли муж с женой, 1973 и 1974 годов рождения, их двое несовершеннолетних детей пострадали, с переломами доставлены в больницу. В Audi погибла пассажирка 1968 года рождения, пострадали два человека. Итого трое погибших, четверо пострадавших», — сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что два человека погибли и ещё пятеро пострадали в результате аварии с участием трёх автомобилей в Нижегородской области.
По факту аварии было возбуждено уголовное дело.