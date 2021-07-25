Два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Нижегородской области

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Два человека погибли и ещё пятеро пострадали в результате аварии с участием трёх автомобилей в Нижегородской области.
Два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Нижегородской области
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В 02:45 мск 25 июля поступило сообщение о ДТП по адресу: Городецкий район, 53-й км автодороги регионального значения Линда — Городец — Заволжье, плотина Нижегородской ГЭС, северо-западнее от Заволжья. Произошло столкновение трёх автомобилей», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что на дороге столкнулись две легковые машины и автомобиль скорой медицинской помощи.

По данным МЧС, в ДТП погибли мужчина и женщина 1969 года рождения.

Ранее ФАН сообщало, что в Шушенском районе Красноярского края произошла авария. В результате ДТП погибли три человека.

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