Два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Нижегородской области

Два человека погибли и ещё пятеро пострадали в результате аварии с участием трёх автомобилей в Нижегородской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В 02:45 мск 25 июля поступило сообщение о ДТП по адресу: Городецкий район, 53-й км автодороги регионального значения Линда — Городец — Заволжье, плотина Нижегородской ГЭС, северо-западнее от Заволжья. Произошло столкновение трёх автомобилей», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что на дороге столкнулись две легковые машины и автомобиль скорой медицинской помощи.

По данным МЧС, в ДТП погибли мужчина и женщина 1969 года рождения.

Ранее ФАН сообщало, что в Шушенском районе Красноярского края произошла авария. В результате ДТП погибли три человека.