Суд арестовал водителя грузовика после ДТП в Ульяновске

Суд в Ульяновске арестовал водителя КамАЗа муниципального учреждения, из-за которого, по предварительным данным, в ДТП погибли три человека.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.

«Водитель ульяновского МБУ «Дорремстрой» арестован за управление грузовым автомобилем в состоянии опьянения, повлёкшее гибель трёх человек, в том числе ребёнка», — говорится в заявлении.

Арестованному предъявлено обвинение по пункту «а» ч. 6 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть нескольких лиц).

Как указывает агентство, ДТП произошло 21 июля. В результате столкновения грузовика с автомобилем KIA Rio погибла семья из Тольятти Самарской области — мужчина, женщина и ребёнок.

Ранее ФАН сообщало, что в Шушенском районе Красноярского края произошла авария. В результате ДТП погибли три человека.