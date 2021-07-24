Суд арестовал водителя грузовика после ДТП в Ульяновске

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Суд в Ульяновске арестовал водителя КамАЗа муниципального учреждения, из-за которого, по предварительным данным, в ДТП погибли три человека.
Суд арестовал водителя грузовика после ДТП в Ульяновске
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.

«Водитель ульяновского МБУ «Дорремстрой» арестован за управление грузовым автомобилем в состоянии опьянения, повлёкшее гибель трёх человек, в том числе ребёнка», — говорится в заявлении.

Арестованному предъявлено обвинение по пункту «а» ч. 6 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть нескольких лиц). 

Как указывает агентство, ДТП произошло 21 июля. В результате столкновения грузовика с автомобилем KIA Rio погибла семья из Тольятти Самарской области — мужчина, женщина и ребёнок.

Ранее ФАН сообщало, что в Шушенском районе Красноярского края произошла авария. В результате ДТП погибли три человека.

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