В Красноярском крае три человека погибли в результате ДТП

Авария произошла в Шушенском районе Красноярского края. В результате ДТП погибли три человека.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на данные регионального МВД.

Предварительно установлено, что 22-летний водитель Lada Granta потерял контроль над управлением автомобиля, в результате чего съехал в левый кювет и перевернулся.

Молодой человек получил травмы и был госпитализирован, а три женщины, которые ехали вместе с ним на пассажирских сиденьях, погибли.

На месте трагедии работают следователи.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Алтайском крае в результате столкновения автомобиля Toyota и машины скорой помощи погиб фельдшер.