В Красноярском крае три человека погибли в результате ДТП
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на данные регионального МВД.
Предварительно установлено, что 22-летний водитель Lada Granta потерял контроль над управлением автомобиля, в результате чего съехал в левый кювет и перевернулся.
Молодой человек получил травмы и был госпитализирован, а три женщины, которые ехали вместе с ним на пассажирских сиденьях, погибли.
На месте трагедии работают следователи.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Алтайском крае в результате столкновения автомобиля Toyota и машины скорой помощи погиб фельдшер.