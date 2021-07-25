По факту ДТП в Нижегородской области возбудили дело

В ГУ МВД по Нижегородской области заявили, что по факту ДТП с двумя легковыми автомобилями и машиной скорой помощи, которое произошло в регионе, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 6. ст. 264 УК России (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом в состоянии опьянения)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что предполагаемому виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и ещё пятеро пострадали в результате аварии с участием трёх автомобилей в Нижегородской области.