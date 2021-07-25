В Сочи после шторма открыли все пляжи

Власти Сочи завершили работы по восстановлению пляжей после шторма, они открыты.

«Сегодня утром для жителей и туристов открылись все пляжи курорта — их более 180. Из-за шторма они были закрыты. За это время арендаторы оперативно вывезли весь мусор. Сейчас волнение моря прекратилось, жителям и гостям курорта разрешено купаться», — написал в своём Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

Накануне сообщалось, что в Сочи пляжи остаются закрытыми после прошедших шторма и ливней.

В результате ливней и подтоплений в городе погибли четыре человека.