Спасатели обнаружили тела троих пассажиров попавшей в реку машины в Сочи

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Тела троих пассажиров автомобиля, который ранее был унесён сильным течением в реку, найдены в Сочи. Об этом сообщили в МКУ «Служба спасения г. Сочи».
Спасатели обнаружили тела троих пассажиров попавшей в реку машины в Сочи
  • РИА Новости

«В ходе поисковых работ были обнаружены тела трёх погибших. Поиски четвёртого пассажира, предположительно, ребёнка, продолжаются», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее стало известно, что в Сочи в районе реки Мацесты, вышедшей из берегов из-за прошедшего накануне ливня, один человек погиб и трое пропали без вести.

Спасатели уточнили, что мужчина смог выбраться из автомобиля, впоследствии его тело обнаружили ниже по реке рано утром.

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