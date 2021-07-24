Спасатели обнаружили тела троих пассажиров попавшей в реку машины в Сочи

Тела троих пассажиров автомобиля, который ранее был унесён сильным течением в реку, найдены в Сочи. Об этом сообщили в МКУ «Служба спасения г. Сочи».

«В ходе поисковых работ были обнаружены тела трёх погибших. Поиски четвёртого пассажира, предположительно, ребёнка, продолжаются», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее стало известно, что в Сочи в районе реки Мацесты, вышедшей из берегов из-за прошедшего накануне ливня, один человек погиб и трое пропали без вести.

Спасатели уточнили, что мужчина смог выбраться из автомобиля, впоследствии его тело обнаружили ниже по реке рано утром.