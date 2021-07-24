Спасатели обнаружили тела троих пассажиров попавшей в реку машины в Сочи
- РИА Новости
«В ходе поисковых работ были обнаружены тела трёх погибших. Поиски четвёртого пассажира, предположительно, ребёнка, продолжаются», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее стало известно, что в Сочи в районе реки Мацесты, вышедшей из берегов из-за прошедшего накануне ливня, один человек погиб и трое пропали без вести.
Спасатели уточнили, что мужчина смог выбраться из автомобиля, впоследствии его тело обнаружили ниже по реке рано утром.