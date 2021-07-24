В Сочи пляжи остаются закрытыми для купания после шторма

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В Сочи пляжи остаются закрытыми после прошедших шторма и ливней.
В Сочи пляжи остаются закрытыми для купания после шторма
  • Pixabay

«Все пляжи Сочи остаются закрытыми для купания. На них дежурят матросы-спасатели. Городские и коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме до устранения всех последствий стихии», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы администрации города.

В четверг в Сочи начались дожди, которые продолжились в пятницу в течение дня. В городе было объявлено штормовое предупреждение, МЧС сообщало о возможном подъёме рек и образовании смерчей над морем. 

Один человек погиб и трое пропали без вести после того, как их автомобиль смыло в реку Мацесту.

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