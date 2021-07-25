В историческом центре Петербурга произошёл пожар в жилом здании

В жилом доме на Лиговском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга произошёл пожар, существует угроза распространения огня.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по городу.

«В 15:28 мск поступило сообщение о пожаре по адресу Центральный район, Лиговский проспект, дом 115. В жилом здании происходит горение кровли на площади 300 кв. м. В 15:40 мск из-за угрозы распространения огня пожару присвоен номер 1-БИС, в 15:46 мск ранг пожара повышен до №2», — говорится в сообщении.

В тушении пожара от МЧС задействованы 12 единиц техники и 51 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошёл на базе отдыха в Приморском крае.