Крупный пожар произошёл на базе отдыха в Приморском крае

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Возгорание площадью 200 кв. м произошло на базе отдыха в Приморском крае.
Крупный пожар произошёл на базе отдыха в Приморском крае
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

По данным спасателей, 24 июля в 18:30 (11:30 мск) на пульт пожарного гарнизона города Фокино поступило сообщение о том, что в бухте Руднева на базе отдыха горит дом.

«В ходе разведки было установлено, что горят комната и кровля деревянного домика... Общая площадь пожара составила 200 кв. м», — заявили в ведомстве. 

Уточняется, что к настоящему моменту пожар потушен, ведётся проливка. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее стало известно, что крыша ангара в Пушкинском районе Санкт-Петербурга горит на площади 1,4 тыс. кв. м

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