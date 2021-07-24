Крупный пожар произошёл на базе отдыха в Приморском крае

Возгорание площадью 200 кв. м произошло на базе отдыха в Приморском крае.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

По данным спасателей, 24 июля в 18:30 (11:30 мск) на пульт пожарного гарнизона города Фокино поступило сообщение о том, что в бухте Руднева на базе отдыха горит дом.

«В ходе разведки было установлено, что горят комната и кровля деревянного домика... Общая площадь пожара составила 200 кв. м», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что к настоящему моменту пожар потушен, ведётся проливка. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее стало известно, что крыша ангара в Пушкинском районе Санкт-Петербурга горит на площади 1,4 тыс. кв. м.