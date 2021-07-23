В Петербурге горит крыша ангара на площади 1400 квадратных метров
- © РИА Новости / Алексей Сухоруков
«В 14:17 мск 23 июля поступило сообщение о пожаре по улице Поселковой, дом 3. По прибытии к месту вызова было обнаружено, что горит кровля металлического ангара на площади 1400 кв. м», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что пожару присвоен третий номер сложности. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.
Ранее стало известно, что в столичном районе Новопеределкино загорелись квартира и шесть балконов.