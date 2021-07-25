Площадь лесных пожаров в Карелии возросла до 11 тысяч га

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Власти Карелии заявили, что площадь лесных пожаров в регионе возросла до 11 тыс. га.
Площадь лесных пожаров в Карелии возросла до 11 тысяч га
  • © РИА Новости / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны

Об этом правительство региона сообщило во «ВКонтакте».

«На текущий момент в республике действует 21 лесной пожар на площади 11 044,30 га: в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском, Суоярвском, Кондопожском и Питкярантском районах. Десять пожаров на площади 4885,3 га локализованы», — говорится в заявлении.

К настоящему моменту к тушению пожаров привлечены около 500 человек: Карельский центр охраны лесов, арендаторы, МЧС, отряды противопожарной службы, добровольцы, ФБУ «Авиалесоохрана», 31 человек из Архангельской и Мурманской областей, а также 110 единиц техники.

Ранее в федеральной Авиалесоохране сообщили о планах по привлечению дополнительных сил для ликвидации лесных пожаров в Карелии и Якутии.

16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используются беспилотники.

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