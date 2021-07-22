Дополнительные силы направят на тушение пожаров в Карелии и Якутии

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В федеральной Авиалесоохране сообщили о планах по привлечению дополнительных сил для ликвидации лесных пожаров в Карелии и Якутии.
Дополнительные силы направят на тушение пожаров в Карелии и Якутии
  • Pixabay

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«...борьба с пожарами на территории Якутии и Карелии идёт в условиях длительного периода действия высокого и чрезвычайного классов пожарной опасности в лесах по погоде. В горимых районах значительного снижения пожарной опасности не ожидается», — говорится в публикации.

Авиалесоохране поручено продолжить взрывные работы и работы, которые позволят вызвать осадки искусственным путём для того, чтобы ликвидировать пожары и локализировать их в Якутии. 

По информации Минприроды Карелии, общая площадь лесных пожаров в регионе достигла почти 9 тыс. га. На всей территории региона действует режим чрезвычайной ситуации.

Как пишет Life.ru со ссылкой на МЧС, два природных пожара действуют в 5 км от населённых пунктов в Карелии.

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