Дополнительные силы направят на тушение пожаров в Карелии и Якутии
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Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«...борьба с пожарами на территории Якутии и Карелии идёт в условиях длительного периода действия высокого и чрезвычайного классов пожарной опасности в лесах по погоде. В горимых районах значительного снижения пожарной опасности не ожидается», — говорится в публикации.
Авиалесоохране поручено продолжить взрывные работы и работы, которые позволят вызвать осадки искусственным путём для того, чтобы ликвидировать пожары и локализировать их в Якутии.
По информации Минприроды Карелии, общая площадь лесных пожаров в регионе достигла почти 9 тыс. га. На всей территории региона действует режим чрезвычайной ситуации.
Как пишет Life.ru со ссылкой на МЧС, два природных пожара действуют в 5 км от населённых пунктов в Карелии.