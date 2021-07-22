В Минприроды Карелии рассказали о ситуации с пожарами в регионе

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В Минприроды Карелии заявили, что общая площадь лесных пожаров, действующих в регионе, достигла почти 9 тыс. га.
В Минприроды Карелии рассказали о ситуации с пожарами в регионе
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«На текущий момент в регионе действуют 30 лесных пожаров на площади 8 931,1 га в Прионежском, Муезерском, Пудожском, Беломорском, Сортавальском, Калевальском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Кондопожском, Медвежьегорском районах», — цитирует ведомство ТАСС.

Отмечается, что 12 пожаров на площади 414,1 га локализованы.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Карелии Андрей Карпилович заявил, что на всей территории региона действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используются беспилотники.

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