Путин: у ВМФ есть всё необходимое для гарантированной защиты страны

Российский лидер Владимир Путин заявил, что «сегодня у Военно-морского флота России есть всё необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов».

«Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар», — заявил президент.

По его словам, «Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров».

«Обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия. Надежные комплексы береговой обороны. Новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Путин на катере обошёл парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.

Также стало известно, что в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде прибыли фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT о погоде в День Военно-морского флота.