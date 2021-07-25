Бастрыкин поздравил коллег с профессиональным праздником

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился к коллегам с поздравлением по случаю профессионального праздника.

Полный текст обращения главы СК России опубликован на официальном сайте ведомства.

Бастрыкин выразил глубокую благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, членам Общественного совета Следственного комитета, научных и консультативных органов, Совету Героев и объединению ветеранов следствия за оказание помощи ведомству в решении поставленных задач.

Он отметил, что сегодня Следственный комитет — это мощный коллектив единомышленников, перед которым стоят масштабные государственные задачи.

«Безусловно, у нас ещё достаточно нерешённых проблем, о чём свидетельствуют поступающие к нам обращения. Люди сталкиваются с несправедливостью, безразличием, но я уверен, что благодаря профессионализму и напряжённому труду следователей, экспертов и криминалистов мы сумеем преодолеть все трудности», — сказал председатель СК России.

Ранее с поздравлением в адрес следователей по случаю их профессионального праздника выступил президент России Владимир Путин.