Бастрыкин поздравил коллег с профессиональным праздником
Полный текст обращения главы СК России опубликован на официальном сайте ведомства.
Бастрыкин выразил глубокую благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, членам Общественного совета Следственного комитета, научных и консультативных органов, Совету Героев и объединению ветеранов следствия за оказание помощи ведомству в решении поставленных задач.
Он отметил, что сегодня Следственный комитет — это мощный коллектив единомышленников, перед которым стоят масштабные государственные задачи.
«Безусловно, у нас ещё достаточно нерешённых проблем, о чём свидетельствуют поступающие к нам обращения. Люди сталкиваются с несправедливостью, безразличием, но я уверен, что благодаря профессионализму и напряжённому труду следователей, экспертов и криминалистов мы сумеем преодолеть все трудности», — сказал председатель СК России.
Ранее с поздравлением в адрес следователей по случаю их профессионального праздника выступил президент России Владимир Путин.