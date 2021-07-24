В РЖД рассказали о ходе восстановления моста в Забайкалье

Одно из двух пролётных строений рухнувшего ранее моста на Транссибирской магистрали в Забайкальском крае восстановлено. Об этом сообщили в РЖД.

«Железнодорожники ускоренными темпами восстанавливают разрушенный стихией мост на Транссибе. В настоящее время уже установили первое из двух его пролётных строений», — говорится в заявлении в Telegram.

В компании отметили, что восстановительные работы идут круглосуточно в сложных погодных условиях.

Ранее стало известно, что в Забайкалье из-за дождей обрушился железнодорожный мост на Транссибе.

Позднее компания РЖД на трое суток ограничила погрузку всех грузов, кроме продуктов, со всех участков, находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги, и со станций в восточном направлении.