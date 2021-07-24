В ДТП с «газелью» в Орловской области пострадали шесть человек
- РИА Новости
«В результате происшествия водитель и три пассажира Matiz получили телесные повреждения, двое из них госпитализированы», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, также пострадали водитель и пассажир автомобиля «Газель».
По данным пресс-службы, водитель автомобиля Matiz, двигаясь по автодороге Орёл — Ефремов, столкнулся с «газелью», выехав на полосу встречного движения.
Ранее в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Котельниковском районе Волгоградской области погибли два человека, ещё двое пострадали.