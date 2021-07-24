В ДТП с «газелью» в Орловской области пострадали шесть человек

В результате ДТП с участием «газели» и автомобиля Daewoo Matiz на автодороге Орёл — Ефремов пострадали шесть человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

РИА Новости

«В результате происшествия водитель и три пассажира Matiz получили телесные повреждения, двое из них госпитализированы», — приводит ТАСС сообщение. Как отмечается, также пострадали водитель и пассажир автомобиля «Газель». По данным пресс-службы, водитель автомобиля Matiz, двигаясь по автодороге Орёл — Ефремов, столкнулся с «газелью», выехав на полосу встречного движения. Ранее в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Котельниковском районе Волгоградской области погибли два человека, ещё двое пострадали.