Два человека погибли в ДТП в Волгоградской области

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Котельниковском районе Волгоградской области погибли два человека, ещё двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

«По предварительным данным, в 01:35 мск 19-летний житель Ростовской области на ВАЗ-2110, двигаясь со стороны рабочего посёлка Октябрьский в сторону города Котельниково, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris под управлением 48-летнего жителя Оренбургской области», — приводит ТАСС сообщение.

В результате ДТП водители обеих автомашин от полученных травм скончались до приезда скорой.

Как уточняется, пассажиры Hyundai с травмами доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Барун-Хемчикском районе Тувы погибли пять человек, в том числе несовершеннолетний.