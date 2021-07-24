Два человека погибли в ДТП в Волгоградской области
- РИА Новости
«По предварительным данным, в 01:35 мск 19-летний житель Ростовской области на ВАЗ-2110, двигаясь со стороны рабочего посёлка Октябрьский в сторону города Котельниково, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris под управлением 48-летнего жителя Оренбургской области», — приводит ТАСС сообщение.
В результате ДТП водители обеих автомашин от полученных травм скончались до приезда скорой.
Как уточняется, пассажиры Hyundai с травмами доставлены в больницу.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Барун-Хемчикском районе Тувы погибли пять человек, в том числе несовершеннолетний.