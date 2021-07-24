Пять человек погибли в результате ДТП в Туве

В результате ДТП в Барун-Хемчикском районе Тувы погибли пять человек, в том числе несовершеннолетний. Об этом проинформировали в МВД республики.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva, направляясь из села Эрги-Барлык в сторону села Кызыл-Мажалык, на 16-м км дороги не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась.

«Предварительно, на момент автоаварии в салоне транспортного средства находился водитель и четыре пассажира, в числе которых три женщины и несовершеннолетний», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, в результате ДТП скончались все участники дорожного движения.

Ранее в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем в Туве погибли три человека, ещё трое пострадали.