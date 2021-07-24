В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в Якутии

В пресс-службе МЧС России рассказали о ситуации с природными пожарами на территории Якутии.

«На территории Республики Саха (Якутия) действуют 222 природных пожара, за сутки ликвидировано 15. Площадь активного горения составляет 2,4 тыс. га», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

В МЧС добавили, что на территории Сунтарского и Нюрбинского районов применялось два самолёта Бе-200ЧС. Авиацией было сброшено около 30 т воды.

Для авиапатрулирования и переброски личного состава лесоохраны применялись вертолёты Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Всего за сутки к тушению природных пожаров привлекалось более 2 тыс. человек и 260 единиц техники.

Ранее в федеральной Авиалесоохране сообщили о планах по привлечению дополнительных сил для ликвидации лесных пожаров в Карелии и Якутии.

16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используются беспилотники.