В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в Якутии

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В пресс-службе МЧС России рассказали о ситуации с природными пожарами на территории Якутии.
В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в Якутии

    «На территории Республики Саха (Якутия) действуют 222 природных пожара, за сутки ликвидировано 15. Площадь активного горения составляет 2,4 тыс. га», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

    В МЧС добавили, что на территории Сунтарского и Нюрбинского районов применялось два самолёта Бе-200ЧС. Авиацией было сброшено около 30 т воды.

    Для авиапатрулирования и переброски личного состава лесоохраны применялись вертолёты Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

    Всего за сутки к тушению природных пожаров привлекалось более 2 тыс. человек и 260 единиц техники.

    Ранее в федеральной Авиалесоохране сообщили о планах по привлечению дополнительных сил для ликвидации лесных пожаров в Карелии и Якутии.

    16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используются беспилотники.

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