В Минобороны рассказали о тушении природных пожаров в Якутии

В Минобороны России заявили, что авиация ведомства за сутки выполнила 36 сбросов воды для тушения крупных природных пожаров в Якутии.

«Авиация Минобороны России за сутки выполнила 36 сбросов воды для тушения крупных природных пожаров в Республике Саха (Якутия)», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

По данным Минобороны, за сутки экипажи самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили сброс более 335 тонн воды на очаги лесных пожаров. Экипажи армейской авиации на вертолётах Ми-8 выполнили сброс 56 тонн воды, а также обеспечили перевозку 24 специалистов противопожарной службы и более 500 кг грузов.

Ранее в федеральной Авиалесоохране сообщили о планах по привлечению дополнительных сил для ликвидации лесных пожаров в Карелии и Якутии.

16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используются беспилотники.