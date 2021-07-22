В Минобороны рассказали о тушении природных пожаров в Якутии

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В Минобороны России заявили, что авиация ведомства за сутки выполнила 36 сбросов воды для тушения крупных природных пожаров в Якутии.
В Минобороны рассказали о тушении природных пожаров в Якутии
  • © РИА Новости / Андрей Сорокин

«Авиация Минобороны России за сутки выполнила 36 сбросов воды для тушения крупных природных пожаров в Республике Саха (Якутия)», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

По данным Минобороны, за сутки экипажи самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили сброс более 335 тонн воды на очаги лесных пожаров. Экипажи армейской авиации на вертолётах Ми-8 выполнили сброс 56 тонн воды, а также обеспечили перевозку 24 специалистов противопожарной службы и более 500 кг грузов.

Ранее в федеральной Авиалесоохране сообщили о планах по привлечению дополнительных сил для ликвидации лесных пожаров в Карелии и Якутии.

16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используются беспилотники.

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