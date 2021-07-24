Велотранспортный союз поддержал идею строительства велотрассы Москва — Владивосток

Президент Велотранспортного союза Игорь Налимов в беседе с RT поддержал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова построить туристическую велосипедную трассу Москва — Владивосток.

«Я поддерживаю полностью, конечно. Надо разрабатывать эту трассу», — отметил он.

Налимов выразил мнение, что в регионах найдутся велотуристы, которые будут рады опробовать отдельные участки данной трассы.

«На такие большие расстояния вряд ли будет много (велотуристов. — RT). Но на отдельные участки по каждому региону... В каждом регионе, конечно, найдутся свои путешественники», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил изучить идею создания велотрассы Москва — Владивосток. Соответствующее предложение, которое есть в распоряжении RT, он отправил на имя министра транспорта Виталия Савельева.