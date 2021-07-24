Милонов предложил построить туристическую велосипедную трассу Москва — Владивосток

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил изучить идею создания велотрассы Москва — Владивосток. Копия обращения на имя министра транспорта Виталия Савельева есть в распоряжении RT.

Как отметил парламентарий, в последние годы Россия совершила «качественный рывок» по развитию дорожной и шоссейной сетей.

Между тем, как подчеркнул Милонов, любители велосипедного туризма «остаются на обочине прогресса».

Он добавил, что в России наблюдается дефицит подготовленных велосипедных трасс для путешествий.

По словам депутата, велосипедисты путешествуют по дорогам и трассам, создавая аварийные ситуации и подвергая свою жизнь риску.

Парламентарий рассказал, что в ходе одного из депутатских приёмов группа профессиональных туристов-велосипедистов обратилась к нему с идеей о создании туристической велосипедной трассы Москва — Владивосток.

Как объяснил Милонов, по мнению граждан, постройка подобной трассы станет «чудом света» для мирового велосипедного сообщества и привлечёт в Россию туристов.

«В данной связи прошу вас изучить идею создания велотрассы Москва — Владивосток, которая, по моему мнению, могла бы пройти через интересные уголки нашей страны и без преувеличения стать настоящим чудом света XXI века», — говорится в тексте обращения.

Ранее аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что петербуржцы чаще москвичей хотели бы добираться на работу на велосипеде.