Опрос показал, сколько жителей Москвы и Петербурга хотели бы ездить на работу на велосипеде

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Ксения Калинкина
Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что петербуржцы чаще москвичей хотели бы добираться на работу на велосипеде. RT ознакомился с результатами соответствующего исследования.
Опрос показал, сколько жителей Москвы и Петербурга хотели бы ездить на работу на велосипеде
  • Pixabay

Как следует из опроса, ездить на работу на велосипеде хотел бы каждый третий москвич (32%), при этом ещё 4% жителей столицы сообщили, что добираются до офиса именно таким образом.

В то же время почти каждый второй опрошенный из Москвы (49%) отметил, что предпочёл бы иной способ поездки на работу.

В свою очередь, респонденты из Санкт-Петербурга в ходе исследования продемонстрировали, что к поездкам на велосипеде относятся несколько иначе. Так, ездить на этом виде транспорта на работу хотели бы 37% жителей города, а 5% уже делают это.

Число петербуржцев, которые не испытывают желания ездить на работу на велосипеде, примерно такое же, как и число москвичей, — 50%.

Как отмечается, в опросе сервиса приняли участие по 1500 представителей трудоустроенного экономически активного населения из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков Минздрава России Ольга Милушкина рассказала, что езда на велосипеде помогает развитию координации движений, поддержанию равновесия, укреплению мышц нижних конечностей и закаливанию организма.

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