Путин заявил о важности развития Арктического региона

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране уделяется особое внимание развитию северных территорий.

«В нашей стране проблематике развития северных территорий традиционно уделяется особое внимание», — говорится в телеграмме участникам, организаторам и гостям международного «Дня Арктики», опубликованной на сайте Кремля.

По словам Путина, Россия укрепляет сотрудничество с соседями по региону, в том числе в формате Арктического совета.

Он выразил уверенность, что Арктический регион станет пространством мира, сотрудничества и доверия.

Ранее Путин и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике.