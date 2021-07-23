Путин заявил о важности развития Арктического региона

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране уделяется особое внимание развитию северных территорий.
Путин заявил о важности развития Арктического региона
  • РИА Новости

«В нашей стране проблематике развития северных территорий традиционно уделяется особое внимание», — говорится в телеграмме участникам, организаторам и гостям международного «Дня Арктики», опубликованной на сайте Кремля.

По словам Путина, Россия укрепляет сотрудничество с соседями по региону, в том числе в формате Арктического совета.

Он выразил уверенность, что Арктический регион станет пространством мира, сотрудничества и доверия.

Ранее Путин и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить