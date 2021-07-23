Мишустин проведёт совещание по ликвидации ЧС на Дальнем Востоке

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Премьер-министр России Михаил Мишустин проведёт на следующей неделе с руководителями регионов Дальнего Востока совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в округе.
Мишустин проведёт совещание по ликвидации ЧС на Дальнем Востоке
  • РИА Новости

«На следующей неделе Михаил Мишустин по поручению главы государства проведёт совещание с главами субъектов Дальневосточного федерального округа по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в частности паводков и природных пожаров», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Также Мишустин поручил своим заместителям держать на контроле ситуацию с обеспечением жизнедеятельности регионов, которые затронуло ЧП на Транссибирской магистрали, и следить за ходом восстановительных работ.

После обрушения железнодорожного моста на Транссибе в Забайкальском крае Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

Президент России Владимир Путин рассказал о сроках восстановления движения по Транссибирской магистрали после аварии в Забайкальском крае.

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