Мишустин проведёт совещание по ликвидации ЧС на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин проведёт на следующей неделе с руководителями регионов Дальнего Востока совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в округе.

«На следующей неделе Михаил Мишустин по поручению главы государства проведёт совещание с главами субъектов Дальневосточного федерального округа по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в частности паводков и природных пожаров», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Также Мишустин поручил своим заместителям держать на контроле ситуацию с обеспечением жизнедеятельности регионов, которые затронуло ЧП на Транссибирской магистрали, и следить за ходом восстановительных работ.

После обрушения железнодорожного моста на Транссибе в Забайкальском крае Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

Президент России Владимир Путин рассказал о сроках восстановления движения по Транссибирской магистрали после аварии в Забайкальском крае.