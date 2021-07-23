Сын рассказал о состоянии Михаила Боярского после COVID-19

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Народный артист РСФСР Михаил Боярский находится дома после перенесённого в лёгкой форме заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил сын актёра Сергей Боярский.
Сын рассказал о состоянии Михаила Боярского после COVID-19
  • РИА Новости

«Папа находится дома… Он действительно некоторое время назад находился в больнице с коронавирусной инфекцией. Он был привит «Спутником» в январе. Буквально сейчас должен был пройти ревакцинацию, но, к сожалению, не успел», — приводит РИА Новости его слова в видеообращении в Instagram.

Сын актёра добавил, что Боярский перенёс болезнь в лёгкой форме, без поражения лёгких и повышенной температуры.

14 июля сообщалось, что у актёра Михаила Боярского подозрение на коронавирус.

Позднее жена артиста Лариса Луппиан заявила, что Боярский пошёл на поправку и ожидает отрицательного результата теста на коронавирус.

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