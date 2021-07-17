Супруга Боярского сообщила, что артист пошёл на поправку

Народный артист РСФСР Михаил Боярский пошёл на поправку и ожидает отрицательного результата теста на коронавирус, сообщила RT его жена Лариса Луппиан. Она также призвала россиян вакцинироваться от COVID-19.

«Михаил Сергеевич пошёл на поправку и ждёт отрицательного теста. Как будет отрицательный тест, его выпишут», — сказала супруга Боярского.

Она добавила, что артист переносит заболевание в лёгкой форме благодаря тому, что сделал прививку от коронавируса.

«Да, поэтому он легко перенёс. А так бы не знаю, что было бы. Так что я тоже всех призываю вакцинироваться, это совершенно точно, и все врачи об этом говорят. Иначе мы не справимся и будем всё время с этими волнами туда-сюда», — сказала Луппиан, добавив, что Боярский планирует ревакцинироваться.

14 июля сообщалось, что у актёра Михаила Боярского подозрение на коронавирус.