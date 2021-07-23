Эксперты назвали причины роста спроса на кнопочные мобильные телефоны

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Гендиректор Price.ru Елена Суховей и член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев в беседе с «Известиями» прокомментировали заявление ретейлеров, согласно которому в России повысился спрос на кнопочные мобильные телефоны.
Эксперты назвали причины роста спроса на кнопочные мобильные телефоны
  • Pixabay

По мнению Григорьева, повышенный интерес к кнопочным телефонам можно объяснить хищением данных и отслеживанием цифрового следа граждан, чем охотно пользуются мошенники для возможности получения кредитов или иной выгоды.

В то же время Елена Суховей утверждает, что спрос растёт за счёт спада покупательской активности из-за экономической ситуации, вызванной пандемией COVID-19. Кроме того, многие покупают такие телефоны своим пожилым родителям, так как они понятнее и удобнее в использовании.

«Коммерсантъ» ранее сообщал о росте продаж кнопочных телефонов на рынке России в первом полугодии 2021 года.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с RT отметил, что кнопочные телефоны были всегда и ими пользуются порядка 25% аудитории.

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