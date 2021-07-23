Эксперты прокомментировали данные о росте спроса на кнопочные телефоны

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков и шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн прокомментировали в беседе с RT сообщение о росте продаж кнопочных телефонов на рынке России в первом полугодии 2021 года.

Как отметил Денис Кусков, спрос на кнопочные телефоны был всегда.

«Порядка 25% аудитории — это пользователи кнопочных телефонов... Есть те, кто на даче, приезжие, которые не могут купить дорогие смартфоны. Это сбои с поставками, которые были в прошлом году... Наверное, есть направление бизнеса, которое использует исключительно кнопочные телефоны как основные. Поэтому всё это скопилось, и в первом полугодии действительно продажи увеличились, но не думаю, что будет значительный рост и во втором полугодии», — пояснил эксперт.

В свою очередь, Леонтий Букштейн отметил, что спрос на кнопочные телефоны достаточно устойчивый.

Собеседник RT добавил, что они используются в основном как запасной и упрощённый вариант.

«Это удобно, это надёжно, даже по размеру скромнее... Как ни удивительно, «кнопочники» не уходят совсем в прошлое, они с нами живут и свою работу делают», — заключил специалист.

Ранее, как сообщал «Коммерсантъ», ретейлеры рассказали о росте продаж кнопочных телефонов на рынке России в первом полугодии 2021 года.

Эксперты сферы ретейла поясняют, что кнопочные телефоны заменяют многим россиянам, переведённым из-за пандемии COVID-19 на удалёнку, стационарные устройства.

Кроме того, среди вероятных причин спроса — начало дачного сезона и возвращение в страну трудовых мигрантов.