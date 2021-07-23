На Алтае ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.
Работодатели обязаны обеспечить вакцинацию для не менее 60% сотрудников первым компонентом препарата не позднее 22 августа, вторую дозу вакцины работники должны получить до 19 сентября.
Ознакомиться с перечнем профессий, которые попадают под обязательную иммунизацию, можно на сайте правительства.
По словам Пащенко, необходимость вводимых мер обусловлена всплеском случаев инфицирования COVID-19 среди людей трудоспособного возраста. Кроме того, отмечается циркуляция коронавирусной инфекции штамма «дельта».
Ранее сообщалось, что обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан ввели в Марий Эл и Красноярском крае.