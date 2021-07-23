На Алтае ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Короткая ссылка
Главный санврач Алтайского края Ирина Пащенко подписала постановление о введении обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий населения.
На Алтае ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

Работодатели обязаны обеспечить вакцинацию для не менее 60% сотрудников первым компонентом препарата не позднее 22 августа, вторую дозу вакцины работники должны получить до 19 сентября.

Ознакомиться с перечнем профессий, которые попадают под обязательную иммунизацию, можно на сайте правительства.

По словам Пащенко, необходимость вводимых мер обусловлена всплеском случаев инфицирования COVID-19 среди людей трудоспособного возраста. Кроме того, отмечается циркуляция коронавирусной инфекции штамма «дельта». 

Ранее сообщалось, что обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан ввели в Марий Эл и Красноярском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить