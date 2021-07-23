В Марий Эл ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

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Согласно постановлению главного санитарного врача Марий Эл, в регионе вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.
В Марий Эл ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан
  • Reuters

Постановление вступило в силу 22 июля 2021 года.

«В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе главным государственным санитарным врачом по Республике Марий Эл Светланой Булатовой издано постановление №1 от 22.07.2021 года «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно документу, работодатели должны обеспечить иммунизацию сотрудников первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 1 сентября 2021 года, а до 25 сентября — вторым компонентом. Привить необходимо не менее 60% работников.

Ознакомиться с перечнем профессий, которые попадают под обязательную вакцинацию, можно на сайте регионального Роспотребнадзора.

В пятницу, 23 июля, обязательные прививки от COVID-19 ввели также для отдельных категорий граждан в Красноярском крае.

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