Умер таранивший крейсер США контр-адмирал Богдашин

Контр-адмирал Владимир Богдашин, командовавший в 1988 году сторожевым кораблём «Беззаветный», который тараном вытеснил из территориальных вод Советского Союза американский крейсер Yorktown, умер в Москве на 70-м году жизни.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера на 70-м году жизни ушёл контр-адмирал Владимир Иванович Богдашин», — приводит ТАСС сообщение Клуба адмиралов.

Отмечается, что Богдашин умер из-за последствий коронавирусной инфекции.

Ожидается, что прощание с ним состоится после Дня Военно-морского флота в начале следующей недели. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Богдашин стал широко известен в 1988 году, когда сторожевой корабль «Беззаветный» под его управлением вытеснил отряд боевых кораблей США из советских территориальных вод в Чёрном море после двух таранных ударов американского крейсера Yorktown.

В 2019 Богдашин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о качествах настоящего командира корабля.