Умер таранивший крейсер США контр-адмирал Богдашин
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«С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера на 70-м году жизни ушёл контр-адмирал Владимир Иванович Богдашин», — приводит ТАСС сообщение Клуба адмиралов.
Отмечается, что Богдашин умер из-за последствий коронавирусной инфекции.
Ожидается, что прощание с ним состоится после Дня Военно-морского флота в начале следующей недели. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.
Богдашин стал широко известен в 1988 году, когда сторожевой корабль «Беззаветный» под его управлением вытеснил отряд боевых кораблей США из советских территориальных вод в Чёрном море после двух таранных ударов американского крейсера Yorktown.
В 2019 Богдашин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о качествах настоящего командира корабля.