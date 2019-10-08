Контр-адмирал рассказал о качествах настоящего командира корабля

Контр-адмирал Владимир Богдашин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о качествах настоящего командира корабля.

«Командир — это единичный бриллиант, человек, который должен уметь выполнять все задачи, функции всех специалистов на корабле: пользоваться связью, уметь кодировать донесения и читать их, использовать оружие и разбираться в нём как специалист, должен понимать, как работают все его двигатели, машины», — заявил Богдашин.

По его мнению, командирское начало идёт от того, что человек чувствует ответственность за какое-то дело.

Он также выразил мнение, что, несмотря на развитие технологий, ни один искусственный интеллект не способен заменить человеческий разум, ответственный за сохранение жизни на планете.

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