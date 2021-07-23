В Москве планируют внедрить единый стандарт качества школ

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о планах по созданию московского стандарта качества школ и поликлиник.

Как передаёт «Москва 24», об этом Собянин написал в блоге на своём сайте.

«Сегодня новый стандарт качества внедряется в городских поликлиниках. На очереди — школы, в которых предстоит создать качественно новую среду для учёбы и творчества», — уточнил мэр.

Он отметил, что соответствующие инициативы будут реализованы уже через несколько лет.

Как ранее сообщала НСН, Сергей Собянин оценил итоги строительства уникального детского сада и школы в ТиНАО.