Более 500 тысяч жителей Ставрополья прошли вакцинацию от COVID-19

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В Ставропольском крае за всё время пандемии COVID-19 вакцинацию от коронавируса прошли 508,7 тыс. местных жителей, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Более 500 тысяч жителей Ставрополья прошли вакцинацию от COVID-19
  • Reuters

Об этом пишет newstracker.ru.

Всего на Ставрополье зарегистрировали 62 136 случаев заболевания. Вылечились более 55,8 тыс. человек, скончались 1827.

За сутки подтвердили 286 случаев COVID-19. Выздоровели 103 пациента, скончались семь.

За сутки в лабораториях края выполнено 7,5 тыс. исследований на наличие COVID-19, уточнил губернатор.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU рассказал о проявлениях так называемого постковидного синдрома.

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