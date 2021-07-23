Более 500 тысяч жителей Ставрополья прошли вакцинацию от COVID-19
- Reuters
Об этом пишет newstracker.ru.
Всего на Ставрополье зарегистрировали 62 136 случаев заболевания. Вылечились более 55,8 тыс. человек, скончались 1827.
За сутки подтвердили 286 случаев COVID-19. Выздоровели 103 пациента, скончались семь.
За сутки в лабораториях края выполнено 7,5 тыс. исследований на наличие COVID-19, уточнил губернатор.
Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU рассказал о проявлениях так называемого постковидного синдрома.