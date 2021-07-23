Более 500 тысяч жителей Ставрополья прошли вакцинацию от COVID-19

В Ставропольском крае за всё время пандемии COVID-19 вакцинацию от коронавируса прошли 508,7 тыс. местных жителей, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Об этом пишет newstracker.ru.

Всего на Ставрополье зарегистрировали 62 136 случаев заболевания. Вылечились более 55,8 тыс. человек, скончались 1827.

За сутки подтвердили 286 случаев COVID-19. Выздоровели 103 пациента, скончались семь.

За сутки в лабораториях края выполнено 7,5 тыс. исследований на наличие COVID-19, уточнил губернатор.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU рассказал о проявлениях так называемого постковидного синдрома.