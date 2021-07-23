Минздрав не намерен вводить требований по вакцинации детей от COVID-19

Минздрав России не планирует вводить каких-либо требований по вакцинации детей от коронавируса, заявил глава министерства Михаил Мурашко.

По его словам, повышенной заболеваемости детей не наблюдается, пишет ТАСС.

«Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению, мы не планируем», — сказал министр в эфире в рамках просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание» совместно с Общероссийской акцией #МыВместе.

Как отмечала уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова, обсуждение возможной вакцинации детей и подростков от новой коронавирусной инфекции в России преждевременно.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков должна начаться до 20 сентября 2021 года.