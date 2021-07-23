Минздрав не намерен вводить требований по вакцинации детей от COVID-19
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По его словам, повышенной заболеваемости детей не наблюдается, пишет ТАСС.
«Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению, мы не планируем», — сказал министр в эфире в рамках просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание» совместно с Общероссийской акцией #МыВместе.
Как отмечала уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова, обсуждение возможной вакцинации детей и подростков от новой коронавирусной инфекции в России преждевременно.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков должна начаться до 20 сентября 2021 года.