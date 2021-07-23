В Совфеде предложили бесплатные лекарства выдавать большему числу сердечников
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
«Основные проблемы в этой сфере связаны с отсутствием единой службы оказания медпомощи пациентам именно с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, дефектами маршрутизации, низким охватом диспансерным наблюдением, отсутствием льготного лекарственного обеспечения на амбулаторном этапе после выхода из стационара», — пояснила Татьяна Кусайко.
Как ранее сообщало ФАН, московские врачи-рентгенологи с июня будут использовать искусственный интеллект (ИИ) для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.