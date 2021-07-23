Названы возможные последствия острой фазы коронавируса

Короткая ссылка
Пациенты с коронавирусом после острой фазы заболевания испытывают общую утомляемость, мышечную слабость, одышку.
Названы возможные последствия острой фазы коронавируса
  • © РИА Новости

Об этом сообщили РИА Новости в Екатеринбургском медицинском научном центре профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора.

Кроме того, возможно возникновение болей за грудиной, сердцебиение, тревога, депрессия, нарушения сна, когнитивные нарушения, боли в суставах, выпадение волос.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву проработать вопрос обеспечения переболевших коронавирусом граждан бесплатной реабилитацией.

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор биологических наук, академик РАН Виталий Зверев рассказал в беседе с URA.RU, сколько требуется времени для восстановления после COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить