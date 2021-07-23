Названы возможные последствия острой фазы коронавируса

Пациенты с коронавирусом после острой фазы заболевания испытывают общую утомляемость, мышечную слабость, одышку.

Об этом сообщили РИА Новости в Екатеринбургском медицинском научном центре профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора.

Кроме того, возможно возникновение болей за грудиной, сердцебиение, тревога, депрессия, нарушения сна, когнитивные нарушения, боли в суставах, выпадение волос.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву проработать вопрос обеспечения переболевших коронавирусом граждан бесплатной реабилитацией.

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор биологических наук, академик РАН Виталий Зверев рассказал в беседе с URA.RU, сколько требуется времени для восстановления после COVID-19.